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Регионы России

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Apple уменьшила заметность элементов iPhone 18 Pro с переносом Face ID под экран

Apple уменьшила заметность элементов iPhone 18 Pro с переносом Face ID под экран

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с инновационным решением по интеграции инфракрасного датчика Face ID, который теперь размещён непосредственно под дисплеем в верхнем левом углу панели, рядом с часами.

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