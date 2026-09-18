Apple уменьшила заметность элементов iPhone 18 Pro с переносом Face ID под экран

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с инновационным решением по интеграции инфракрасного датчика Face ID, который теперь размещён непосредственно под дисплеем в верхнем левом углу панели, рядом с часами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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