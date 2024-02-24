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Лазейка в эмбарго позволила России заработать миллиард долларов на прямой продаже топлива в ЕС

Лазейка в эмбарго позволила России заработать миллиард долларов на прямой продаже топлива в ЕС

Серьезная лазейка в эмбарго ЕС на энергоносители из России, позволяющая импортировать нефтепродукты, полученные в другом месте, принесла России около 1,2 миллиарда долларов от прямых продаж топлива в Европейском союзе в прошлом году.

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