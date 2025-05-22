Войска ПВО отражают 15-ю атаку беспилотников на Тульскую область

В Тульской области по-прежнему сохраняется опасность БПЛА, о ее отбое будет объявлено дополнительно.Войска ПВО в эти минуты начала ночи 23 мая отражают пятнадцатую атаку украинских БПЛА на Тульскую область.
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