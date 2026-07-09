Генеалог Лидская: "черная" генеалогия действительно существует

Все чаще россияне обращаются в компании для построения своего генеалогического древа. Этих компаний в России много, услуги их специалистов очень дороги, стоимость начинается примерно от 200 тысяч рублей, а полное исследование (8 линий) стоит около 2,5 млн рублей.
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