Генеалог Лидская: "черная" генеалогия действительно существует

Все чаще россияне обращаются в компании для построения своего генеалогического древа. Этих компаний в России много, услуги их специалистов очень дороги, стоимость начинается примерно от 200 тысяч рублей, а полное исследование (8 линий) стоит около 2,5 млн рублей.