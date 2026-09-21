Эксперт Юшков: Россия может лишить Венгрию нефти из-за соглашения с Украиной

Подписание Венгрией меморандума о хранении нефти для нужд Украины может послужить «спусковым крючком» для прекращения поставок нефти из России, рассказал «Абзацу» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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