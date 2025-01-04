Мужчина на Сахалине убил жену во время ссоры из-за ревности и спрятал тело в лесу

В Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины. Расследованием занимается Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ, где уже удалось установить, что к трагедии причастен 43-летний супруг погибшей, уроженец Читы.
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