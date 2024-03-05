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Восторг сменился на дикий ужас: В США оценили боевое применение новейшего оружия России

Восторг сменился на дикий ужас: В США оценили боевое применение новейшего оружия России

Москва первой в мире применила на поле боя гиперзвуковой комплекс высшего класса, что ознаменовало настоящую революцию в развитии подобного вида оружия и, тем самым, оставила США и НАТО далеко позади в гонке вооружений.

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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                        Как говорил ещё Шолохов в своей повести &quot;Поднятая целина&quot;: &quot;Нас побить, побить хотели, нас побить пыталися, а мы тоже не сидели, того дожиталися!&quot; (Орфография автора сохранена).
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13 час.
ИП
Игорь Петров
Слава России!
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7 час.

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