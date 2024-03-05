Восторг сменился на дикий ужас: В США оценили боевое применение новейшего оружия России

Москва первой в мире применила на поле боя гиперзвуковой комплекс высшего класса, что ознаменовало настоящую революцию в развитии подобного вида оружия и, тем самым, оставила США и НАТО далеко позади в гонке вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии