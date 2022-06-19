Историческое происхождение легенды о Кащее Бессмертном

Про Кощея Бессмертного, главного злодея из русских народных сказок, знают и взрослые, и дети. Многим он представляется, как очень тощий и злой колдун, который «над златом чахнет», похищает красавиц, и проворачивает темные делишки с Бабой Ягой.
Про Кощея Бессмертного, главного злодея из русских народных сказок, знают и взрослые, и дети. Многим он представляется, как очень тощий и злой колдун, который «над златом чахнет», похищает красавиц, и проворачивает темные делишки с Бабой Ягой.
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