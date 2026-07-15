Раскрыта физиологическая природа эмоционального переедания

Исследователи из России выяснили, что при развитии расстройств пищевого поведения автономная нервная система почти всегда находится в состоянии повышенного возбуждения и тревоги, в результате чего организм теряет способность адаптироваться к стрессу.
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