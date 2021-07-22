Зампред общественной палаты ДНР Мартьянова прокомментировала иск России в ЕСПЧ

ПОЛИТРОССИЯПолитикаЗампред общественной палаты ДНР Мартьянова прокомментировала иск России в ЕСПЧУказанные в обращении Москвы против Киева нарушения вряд ли пройдут мимо внимания Европейского суда по правам человека.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевКажется мне что от ЕСПЧ пользы будет меньше чем от козла молока. Что можно ждать от черномазой волосатой прокурорши, только вчера рухнувшей с пальмы?Sergiy CheДа все понимают - тут просто создание показательного прецендента - если они демонстративно не помогут, то сразу можно всем объявить - "видите, как таким вообще можно верить и как моэжно такое считать оплотом и защитой демократии, всех слабых и притесняемых?? Никак - нах...й этих самозванных судей и критиков всех и вся в Европе!!". А если скрипя зубьями им таки придётся признать ущемление прав граждан ДНР то эт тож можно потом использовать на мировых политических площадках и диспутах - "да сам ЕСПЧ признавал что там народ забижают-притесняют-ущемляют вы чё?!!" Такой продуманный шар катанули, который по идее что с ним на том поле ни сделают - по любасу на руку политике России...)))Комментировать
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