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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

В Совкомбанке допустили, что слухи о заморозке вкладов могли быть от застройщиков и риелторов

В Совкомбанке допустили, что слухи о заморозке вкладов могли быть от застройщиков и риелторов

Зимой в телеграм-каналах появились вбросы о том, что в России могут заморозить вклады. В ЦБ тогда отмечали, что это абсурдная идея и грубейшее нарушение прав граждан распоряжаться своими активами В Совкомбанке заявили, что слухи о заморозке вкладов, которые зимой муссировались в телеграм-каналах, могли быть вбросом застройщиков и риелторов.

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