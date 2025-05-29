В Совкомбанке допустили, что слухи о заморозке вкладов могли быть от застройщиков и риелторов

Зимой в телеграм-каналах появились вбросы о том, что в России могут заморозить вклады. В ЦБ тогда отмечали, что это абсурдная идея и грубейшее нарушение прав граждан распоряжаться своими активами В Совкомбанке заявили, что слухи о заморозке вкладов, которые зимой муссировались в телеграм-каналах, могли быть вбросом застройщиков и риелторов.