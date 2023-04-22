2Drots сыграет против команды Карасева, «Родина Медиа» – против Basement. Расписание 7-го тура Media Basket

22 апреля, суббота 14:05 Sayonara Boy – B1Box 14:35 2Drots – B1Box 15:05 AVG – Pena Team 16:00 AVG – Hoops 16:30 Pena Team – Hoops 17:00 2Drots – Karas Team 18:45 2Drots – Omanko 19:15 Basement – Omanko 19:45 «Родина Медиа» – Basement Примечание: время начала матчей московский.
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