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Вылов рыбы в Черном море намерены ограничить из-за экологической катастрофы

Первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с призывом ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за риска экологической катастрофы.

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