Вылов рыбы в Черном море намерены ограничить из-за экологической катастрофы

Новости внутренней и внешней политики в России

Первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с призывом ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за риска экологической катастрофы.