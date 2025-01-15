Вылов рыбы в Черном море намерены ограничить из-за экологической катастрофы

Первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с призывом ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за риска экологической катастрофы.
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