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ЗРК FrankenSAM будут собираться на Украине

ЗРК FrankenSAM будут собираться на Украине

США разработали для киевского режима несколько специфических ЗРК под общим названием FrankenSAM. Сборку некоторых таких изделий планируется развернуть непосредственно на Украине для скорейшего получения желаемых результатов.

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