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Царьград

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Минобороны России поразило логистический центр ВСУ в «Гостомеле»

Минобороны России поразило логистический центр ВСУ в «Гостомеле»

Логистический центр «Гостомель» в Киевской области, использовавшийся для снабжения ВСУ, подвергся атаке, сообщила пресс-служба Минобороны России.

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