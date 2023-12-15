Пеклецова о поступлении в университет: «Готовилась к экзаменам целый год. Сдала биологию на 71 балл, а русский язык – на 93»

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– По сравнению с прошлым сезоном у тебя в жизни серьезные изменения – ты же школу закончила. И, насколько я знаю, с золотой медалью? Как тебе удалось так круто совместить учебу и спорт? – Да! 11 лет мучений позади.

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