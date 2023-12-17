Армия обороны Израиля хоронила заживо жителей Палестины

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле призвала международное сообщество не игнорировать сообщения и не умалчивать о военных преступлениях Израиля в секторе Газа.
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