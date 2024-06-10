Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия перешла к заключительной фазе СВО

Россия перешла к заключительной фазе СВО

Россия проводит второй этап летней военной кампании заключительной фазы СВО. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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