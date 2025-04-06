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Царьград

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Мадридский 'Реал' потерпел поражение дома: неудача с пенальти Жуниора

Мадридский 'Реал' потерпел поражение дома: неудача с пенальти Жуниора

Мадридский "Реал" уступил "Валенсии" в домашнем матче Примеры со счётом 1:2. Винисиус Жуниор не реализовал пенальти — это уже пятая неудачная попытка клуба в сезоне.

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