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Мирошник: Прибывшие на Украину без согласия РФ миротворцы станут законной целью

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале, что любые «миротворческие» контингенты, которые будут введены на территорию Украины без согласия и разрешения российской стороны, будут рассматриваться как законная военная цель.

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