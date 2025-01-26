Мирошник: Прибывшие на Украину без согласия РФ миротворцы станут законной целью

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в своем Telegram-канале, что любые «миротворческие» контингенты, которые будут введены на территорию Украины без согласия и разрешения российской стороны, будут рассматриваться как законная военная цель.
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