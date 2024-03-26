Губернатор Василий Анохин объявил о введении выплат для победителей и призеров школьной спартакиады

Губернатор Смоленской области подписал постановление о выплатах победителям и призерам спартакиады школьников Победители и призеры ежегодной спартакиады школьников Смоленской области будут получать денежные выплаты.
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