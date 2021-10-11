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Глава «МегаФон» назвал срок деградации сетей и необходимость перехода на 5G

Глава «МегаФон» назвал срок деградации сетей и необходимость перехода на 5G

Качество связи в мобильных сетях четвертого поколения 4G может ухудшиться менее чем через десять лет, если операторы не перейдут на стандарт 5G, заявил гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан, 11 октября в материале РБК.

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