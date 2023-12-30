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Лютый холод нипочем: 8 пород собак, которым не страшны морозы

Лютый холод нипочем: 8 пород собак, которым не страшны морозы

Зима — прекрасное время года для прогулок с собакой. Многие мечтают пройтись со своим питомцем по заснеженным улицам, побродить по сказочному зимнему лесу и весело побарахтаться в снегу.

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