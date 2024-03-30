Зеленский уволил своего бизнес-партнера Сергея Шефира с поста первого советника

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта подписал указы об увольнении своего первого помощника Сергея Шефира, вместе с которым создавал студию «Квартал 95», а также нескольких советников, в том числе внештатных, и омбудсменов.
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