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Зеленский уволил своего бизнес-партнера Сергея Шефира с поста первого советника

Зеленский уволил своего бизнес-партнера Сергея Шефира с поста первого советника

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта подписал указы об увольнении своего первого помощника Сергея Шефира, вместе с которым создавал студию «Квартал 95», а также нескольких советников, в том числе внештатных, и омбудсменов.

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