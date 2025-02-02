"Банк первый начал": Грабитель в Екатеринбурге внезапно получил волну народной поддержки

Грабитель банка в Екатеринбурге внезапно… получил мощную волну народной поддержки в соцсетях. Такое можно увидеть редко: стопроцентный преступник, которого ищет полиция, вызвал сочувствие у пользователей в интернете.
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