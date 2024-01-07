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Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Китайские власти готовы ввести санкции против пяти американских компаний. Это ответ на ограничительные меры США в отношении ряда предприятий и физлиц КНР, а также поставки вооружений тайваньской администрации.

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