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Обмен рекордами: Турция не успевает менять маркировку российских нефтепродуктов

Обмен рекордами: Турция не успевает менять маркировку российских нефтепродуктов

Зимний сезон подошел к концу и наступает эпоха автомобильных путешествий. Помогает европейцам, зависимым от импортных ресурсов, реализовывать свои автомобильные желания Анкара, которая также не особо богата ресурсами.

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