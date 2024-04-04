Обмен рекордами: Турция не успевает менять маркировку российских нефтепродуктов

Зимний сезон подошел к концу и наступает эпоха автомобильных путешествий. Помогает европейцам, зависимым от импортных ресурсов, реализовывать свои автомобильные желания Анкара, которая также не особо богата ресурсами.
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