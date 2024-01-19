Показатели рождаемости в Приморье упали рекордно низко

Как сообщили в краевом департаменте записи актов гражданского состояния, в прошлом году специалисты органов ЗАГС муниципальных образований региона зарегистрировали рождение 15 949 детей: 51 % от общего количества малышей составляют мальчики, 49 % — девочки, сообщают “Новости Владивостока”.
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