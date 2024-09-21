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Ольга Ковитиди: Доброе утро, мои дорогие ! Поздравляю всех нас с Рождеством Пресвятой Богородицы!

Ольга Ковитиди: Доброе утро, мои дорогие ! Поздравляю всех нас с Рождеством Пресвятой Богородицы!

Доброе утро, мои дорогие ! Поздравляю всех нас с Рождеством Пресвятой Богородицы!Да пребудут с нами Её материнские молитвы и заступничество, да не оставит нас Её Покров в минуты тревог и печали!Да хранит наше Отечество, воинов наших и всех нас матушка наша Пресвятая Богородица!Читать подробнее>>> .

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