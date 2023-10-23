Школе-студии МХАТ – 80 лет: юбиляр показывает «семейный альбом»

Выставка «Школа-студия МХАТ — 80. Семейный альбом» продолжается в Новом Манеже. Она посвящена одной из ведущих театральных школ мира — наследнице принципов Художественного театра и системы Станиславского.
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