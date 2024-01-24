Готовность России применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с НАТО растëт, поскольку Кремль считает, что Соединëнные Штаты и их союзники не посмеют ответить, предупредили накануне в аналитическом центре в Лондоне, пишет сегодня, 23 января, британская газета Daily Mail.
Главное с «дозой» не ошибиться: Россия не побоится применить ядерное оружие — IISS
Комментарии
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Maxim Yushkin
Идёт игра с "повышением ставок". "Вскрыться"= "Ядрёный армагедец", но можно "спасовать" с "потерей кона". Вопрос- кто из игроков, что поставил. У нас "на кону"- государственность, у них- недополученная прибыль (возможно, с тяжёлыми, но некритическими последствиями).
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12 час.
Юрис Хартманис
Для начала англию стареть с карты…
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10 час.
ВД
Вовладар Даров
Для начала стереть в Англии, мерзкое кровавое сборище правителей и их вассалов!
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3 час.
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