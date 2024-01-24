Медвежий угол
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Медвежий угол

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Главное с «дозой» не ошибиться: Россия не побоится применить ядерное оружие — IISS

Главное с «дозой» не ошибиться: Россия не побоится применить ядерное оружие — IISS

Готовность России применить ядерное оружие в потенциальном конфликте с НАТО растëт, поскольку Кремль считает, что Соединëнные Штаты и их союзники не посмеют ответить, предупредили накануне в аналитическом центре в Лондоне, пишет сегодня, 23 января, британская газета Daily Mail.

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Комментарии
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Maxim Yushkin
Идёт игра с &quot;повышением ставок&quot;. &quot;Вскрыться&quot;= &quot;Ядрёный армагедец&quot;, но можно &quot;спасовать&quot; с &quot;потерей кона&quot;. Вопрос- кто из игроков, что поставил. У нас &quot;на кону&quot;- государственность, у них- недополученная прибыль (возможно, с тяжёлыми, но некритическими последствиями).
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