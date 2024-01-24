Главное с «дозой» не ошибиться: Россия не побоится применить ядерное оружие — IISS

Maxim Yushkin

Идёт игра с "повышением ставок". "Вскрыться"= "Ядрёный армагедец", но можно "спасовать" с "потерей кона". Вопрос- кто из игроков, что поставил. У нас "на кону"- государственность, у них- недополученная прибыль (возможно, с тяжёлыми, но некритическими последствиями).