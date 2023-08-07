ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Лучшее лекарство

Лучшее лекарство

Мужчина был болен или так ему казалось. Или, в этом его убедили окружающие и ближайшие родственники.

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Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
Спасибо, Олег, за ваши добрые рассказы....
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16 час.
Элеонора Коган
Самые лучшие антидепрессанты!!!По своим знаю!!!Спасибо вам, Олег, за добрую историю о Добром Человеке, спасшем бездомных собак и котов!!!И встретил Свою Женщину, тоже любившую животных!!!Она помогла ему справиться с депрессией  и теперь  они вместе!!!И все животные с ними!!!
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12 час.
Элеонора Коган
Всех приму, заходите, пожалуйста!!!
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12 час.

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