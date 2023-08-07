Лучшее лекарство

Элеонора Коган

Самые лучшие антидепрессанты!!!По своим знаю!!!Спасибо вам, Олег, за добрую историю о Добром Человеке, спасшем бездомных собак и котов!!!И встретил Свою Женщину, тоже любившую животных!!!Она помогла ему справиться с депрессией и теперь они вместе!!!И все животные с ними!!!