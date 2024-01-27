Глава ФТР Тарпищев о победе Медведева над Зверевым: додавил, дожал

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев после победы российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) заявил, что у обоих спортсменов перед матчем накопилась усталость.