В Курган на масштабный турнир «ГеоСила» приедут звездные гости

В Кургане в Спортивном комплексе имени В .Ф.Горбенко 14 декабря состоится турнир «ГеоСила». Это начало реализации федерального проекта Русского географического общества, направленного на популяризацию географических знаний и спортивного образа жизни.
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