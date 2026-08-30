Этот день в авиации. 30 августа

1913 - Состоялся первый полет на Type X Charabanc пилотируемом Луи Ноэлем (Louis Noel). Самолёт оснащённый двигателем Austro-Daimler мощностью 90 л.
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