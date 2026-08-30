❗️🗺По сообщениям источников в британской прессе, администрация США рассматривает возможность использования вопроса суверенитета Фолклендских (Мальвинских) островов в качестве инструмента геополитического давления на Лондон.
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