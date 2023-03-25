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В ДНР заявили о предпосылках для окружения Авдеевки

В ДНР заявили о предпосылках для окружения Авдеевки

Советник врио главы ДНР Гагин: есть все предпосылки к тому, что Авдеевка окажется в оперативном окружении Сегодня есть все условия, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение.

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