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Царьград

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Тренер Сандлер оставил "Динамо" прочную базу для будущих побед

Тренер Сандлер оставил "Динамо" прочную базу для будущих побед

Министр спорта Приморья Дмитрий Граф отметил, что погибший тренер "Динамо" Владивосток Эдуард Сандлер заложил базу для успеха команды.

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