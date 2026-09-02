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Царьград

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Зеленский попытался напугать Москву. Что ответил Путин

Зеленский попытался напугать Москву. Что ответил Путин

Владимир Зеленский попытался напугать Москву, пригрозив гражданской авиации. Владимир Путин спокойно ответил на провокационные слова нелегитимного главы Украины.

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