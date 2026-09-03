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Свердловская область усиливает поддержку рождаемости: на заседании ОПК обсудили корпоративный демографический стандарт

Свердловская область усиливает поддержку рождаемости: на заседании ОПК обсудили корпоративный демографический стандарт

Расширенное заседание Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области прошло при участии губернатора Дениса Паслера и представителей областного отделения Союза машиностроителей России.

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