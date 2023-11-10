Зерновоз взорвался на подходе в порт Украины

Говорили,что бы не заходили в порты,говорили.....Так что не обижайтесь.

Владимир Елкин

Жаль, что повреждена только надстройка! Полностью топить надо! Опять, вероятно, наши "переговорщики" вмешались: как же можно топить судно, на котором могут перевозиться военные дары Запада, произведенные с использованием стратегического сырья, поставляемого дерипасками и прочими "успешными" ворами-олигархами России при попустительстве наших властей!