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Зерновоз взорвался на подходе в порт Украины

Зерновоз взорвался на подходе в порт Украины

Либерийский сухогруз зашел в порт Южный для погрузки зерна. И вдруг прилетел крылатый пушистик по имени X-31П.

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Комментарии
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radiofree RF
Говорили,что бы не заходили в порты,говорили.....Так что не обижайтесь.
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1 д.
Владимир Елкин
Жаль, что повреждена только надстройка! Полностью топить надо! Опять, вероятно, наши &quot;переговорщики&quot; вмешались: как же можно топить судно, на котором могут перевозиться военные дары Запада, произведенные с использованием стратегического сырья, поставляемого дерипасками и прочими &quot;успешными&quot; ворами-олигархами России при попустительстве наших властей!
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1 д.
Владимир Безгрешнов
Всё время полумеры. Развернуться не дают зарубежные вклады.Очевидно.
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16 час.

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