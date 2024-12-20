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Закон, порядок, государство

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Российские разведчики уничтожили условного «противника» в горах Таджикистана

Российские разведчики уничтожили условного «противника» в горах Таджикистана

Тактические действия выполнялись под прикрытием экипажей бронетранспортеров БТР-82А мотострелкового подразделения, которые поразили цели огнем из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова.

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