Российские разведчики уничтожили условного «противника» в горах Таджикистана

Тактические действия выполнялись под прикрытием экипажей бронетранспортеров БТР-82А мотострелкового подразделения, которые поразили цели огнем из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова.
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