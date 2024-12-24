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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Многоженство незаконно — Генпрокуратура внесла представление ДУМ

Многоженство незаконно — Генпрокуратура внесла представление ДУМ

Равиль Гайнутдин. Фото: Евгений Биятов / Sputnik Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России из-за фетвы, допускающей многоженство.

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Комментарии
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НОРА
У моих знакомых из таджикистана, такая же история. В одних трусах оттуда бежали!
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9 час.
Сергей Алексеев
Нужно перестать считать их соотечественниками, законодательно.
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9 час.
Кошмар
https://cyrillitsa.ru/history/66769-mnogozhyonstvo-u-slavyan-kak-yeto-bylo.html
Многожёнство у славян: как это было — Кириллица — энциклопедия русской жизни
cyrillitsa
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7 час.

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