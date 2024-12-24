Равиль Гайнутдин. Фото: Евгений Биятов / Sputnik Генпрокуратура внесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России из-за фетвы, допускающей многоженство.
Многоженство незаконно — Генпрокуратура внесла представление ДУМ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НОРА
У моих знакомых из таджикистана, такая же история. В одних трусах оттуда бежали!
Ответить
9 час.
Сергей Алексеев
Нужно перестать считать их соотечественниками, законодательно.
Ответить
9 час.
Кошмар
https://cyrillitsa.ru/history/66769-mnogozhyonstvo-u-slavyan-kak-yeto-bylo.html
Многожёнство у славян: как это было — Кириллица — энциклопедия русской жизни
cyrillitsa
Ответить
7 час.
Свежие комментарии