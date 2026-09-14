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МАРФИНО

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Кадеты школы №1494 посетили Музей криптографии

Ученики кадетских классов школы №1494 посетили Музей криптографии — место, где история встречается с технологиями, а обычное сообщение может превратиться в настоящую загадку.

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