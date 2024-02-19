Эден Азар: «Мы, бельгийцы, любим пиво – в нашей стране оно лучшее в мире. Я не пил каждый день, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки»

«Это правда. Что касается меня, то каждое лето я набирал четыре или пять килограммов, потому что думал, что выкладываюсь на протяжении 10 месяцев, держу свое тело на самом высоком уровне, а соперники меня бьют, так что мой отпуск – это мой отпуск.
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