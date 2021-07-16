Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Текст речи Си Цзиньпина по случаю 100-летия основания КПК будет опубликован в журнале "Цюши"

Пекин, 15 июля /Синьхуа/ -- Текст речи генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, прозвучавшей на торжественном собрании по случаю 100-летия основания КПК, будет опубликован в 14-м в этом году номере журнала "Цюши", который выйдет в пятницу.

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