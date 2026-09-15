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Possible sabotage brings chaos to large parts of Dutch rail network

Suspected sabotage brought parts of the Netherlands' rail system to standstill with cancellations and delays in the center and north of the country.

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