Католическое Рождество будут встречать в очередях за картошкой Перспективы Европы: холод, голод, дефолт, криминальные войны Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS Старушка Европа переживает худшие годы со времен Второй мировой войны.
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