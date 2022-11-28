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Прогноз на бой Мага Исмаилов — Александр Шлеменко на RCC 13: коэффициенты на бой, кто победит 3 декабря

3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13, где в главном событии популярный российский боец Магомед Исмаилов и экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведут поединок.

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