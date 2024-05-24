Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

Мэр расширил финансовую поддержку бизнес-ангелов Правительство Москвы упростило процесс предоставления финансовой поддержки венчурным инвесторам, которые инвестируют в проекты предпринимателей из столичного реестра стартапов и высокотехнологичных компаний.
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